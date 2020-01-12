Житель Башкирии чуть до смерти не избил маленького сына

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:39:04+03:00

Злоумышленник в свое оправдание сказал, что таким образом воспитывает своего сына. Фото: Андрей КАРА

Трагедия едва не произошла в селе Салаватского района

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В Башкирии задержали мужчину, который чуть не изувечил своего маленького сына.

Как сообщает издание «На земле Салавата» со ссылкой на местную полицию, пьяный житель села Насибаш пришел домой и набросился с ремнем на сына. Он жестоко избил ребенка и нанес ему 15 ударов ремнем. Несовершеннолетнему мальчику потребовалась помощь медиков.

Супруга дебошира, не выдержав издевательств над сыном, обратилась в полицию.

Злоумышленник в свое оправдание сказал, что таким образом воспитывает своего сына. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU