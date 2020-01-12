Житель Башкирии чуть до смерти не избил маленького сына
Трагедия едва не произошла в селе Салаватского района
Злоумышленник в свое оправдание сказал, что таким образом воспитывает своего сына.Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:
В Башкирии задержали мужчину, который чуть не изувечил своего маленького сына.
Как сообщает издание «На земле Салавата» со ссылкой на местную полицию, пьяный житель села Насибаш пришел домой и набросился с ремнем на сына. Он жестоко избил ребенка и нанес ему 15 ударов ремнем. Несовершеннолетнему мальчику потребовалась помощь медиков.
Супруга дебошира, не выдержав издевательств над сыном, обратилась в полицию.
Злоумышленник в свое оправдание сказал, что таким образом воспитывает своего сына. Ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU