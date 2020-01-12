Медики футбольной «Уфы» спасли жизнь человеку на борту самолета

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:30:00+03:00

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Героический поступок совершили медики ФК «Уфа» - на борту самолета они спасли жизнь человеку, и тем самым предотвратили трагедию.

ЧП едва не произошло сегодня, 12 января, когда футбольная «Уфа» отправилась на свой первый в межсезонье тренировочный сбор на Кипр. Во время полета самолета, следовавшего из Москвы в Ларнаку, одному из пассажиров стало плохо. Врачи ФК «Уфа» Ильшат Жданов и Александр Самородов не растерялись и ринулись спасать пассажира.

- Благодаря слаженным действиям медицинского штаба ФК «Уфа» и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU