Медики футбольной «Уфы» спасли жизнь человеку на борту самолета
Героический поступок совершили медики ФК «Уфа» - на борту самолета они спасли жизнь человеку, и тем самым предотвратили трагедию.
ЧП едва не произошло сегодня, 12 января, когда футбольная «Уфа» отправилась на свой первый в межсезонье тренировочный сбор на Кипр. Во время полета самолета, следовавшего из Москвы в Ларнаку, одному из пассажиров стало плохо. Врачи ФК «Уфа» Ильшат Жданов и Александр Самородов не растерялись и ринулись спасать пассажира.
- Благодаря слаженным действиям медицинского штаба ФК «Уфа» и бортпроводников удалось избежать экстренной посадки самолета, - сообщили в пресс-службе ФК «Уфа».
ИСТОЧНИК KP.RU