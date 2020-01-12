Погода в Башкирии на завтра, 13 января

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:59:15+03:00

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Зима в Башкирии разбушевалась не на шутку – завтра, 13 января, в регионе прогнозируются неблагоприятные явления. По данным синоптиков, ветер усилится до 20 м/с, на дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

Ночью местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах метель.

Ветер будет дуть юго-западный 7-12м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5,-10, днем -3,-8 градусов. На автодорогах также ухудшится видимость до 500-1000 м. Спасатели просят не выезжать на трассу без острой необходимости.

Такой характер погоды сохранится на ближайшие несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU