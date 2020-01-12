Уфимка лишилась денег при покупке билетов на самолет

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:21:29+03:00

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Уфимка, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, попалась на уловку мошенников и лишилась денег.

Как сообщили в МВД по РБ, женщина в Интернете нашла сайт о продаже авиабилетов по выгодной цене. Заполнив требуемые данные, оформила заказ и перевела около 19 тысяч рублей на указанный счет. На почту заявительницы должны были направить электронные билеты, но они так и не дошли. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ведомстве еще раз предупредили жителей, что не стоит пользоваться услугами сомнительных ресурсов, которые привлекают клиентов выгодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU