2020-01-12T14:21:29+03:00
Происшествия

Уфимка лишилась денег при покупке билетов на самолет

Женщина попалась на уловку мошенников
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Уфимка, которая собиралась улететь вместе со своим ребенком в Ростов-на-Дону, попалась на уловку мошенников и лишилась денег.

Как сообщили в МВД по РБ, женщина в Интернете нашла сайт о продаже авиабилетов по выгодной цене. Заполнив требуемые данные, оформила заказ и перевела около 19 тысяч рублей на указанный счет. На почту заявительницы должны были направить электронные билеты, но они так и не дошли. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ведомстве еще раз предупредили жителей, что не стоит пользоваться услугами сомнительных ресурсов, которые привлекают клиентов выгодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии чуть до смерти не избил маленького сына
Медики футбольной «Уфы» спасли жизнь человеку на борту самолета
Погода в Башкирии на завтра, 13 января
Уфимка лишилась денег при покупке билетов на самолет
Студент из Башкирии хотел провести ночь с двумя омичами, но те его избили и ограбили
В Башкирии в сгоревшем заброшенном здании нашли тело мужчины
В уфимском ТРК произошло возгорание в одном из кафе
33-летний уфимец за рулем автобуса насмерть сбил женщину на трассе
ООО «БАШРТС» проверит ОДПУ в домах, получивших корректировку за отопление с доначислением
В Башкирии без вести пропала 21-летняя Екатерина Панкова
В северной части Уфы открылся новый детский сад
«Закрыл нас с собой и спас»: 10-летний мальчик в ДТП в Башкирии спас сестренку и брата от гибели
В Башкирии 12-летняя девочка погибла из-за неопытности своей матери
Житель Башкирии избавился от бойцовской собаки из-за молодой жены
В Уфе в собственной квартире обнаружили тело женщины
В Башкирии накрыли подпольный цех по производству снюса
Уехал на заработки и пропал: в Башкирии родные разыскивают пропавшего 27-летнего отца двоих детей Михаила Чухнова
В Башкирии в канун Нового года бесследно пропала 35-летняя Лариса Байгулова
В Башкирии осудят за взятки троих сотрудников Ростехнадзора
В Уфе стартовали продажи билетов на юбилейный концерт «ДДТ»
Снегопад и заносы на дорогах: стало известно, какая погода ждет завтра жителей Башкирии
Собранные на лечение уфимца Марселя Имангулова деньги передали на благотворительность
Жителей Уфы просят убрать со дворов машины для уборки снега
В Уфе спасатели освободили мужчину, застрявшего головой в металлической решетке
В Башкирии в домах с доначислениями по отоплению проверят исправность счетчиков
В Башкирии за утро в пожарах погибли два человека