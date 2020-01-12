2020-01-12T13:09:05+03:00
Происшествия

Студент из Башкирии хотел провести ночь с двумя омичами, но те его избили и ограбили

Злоумышленники оставили его умирать на улице
Ирина зимина
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В неприятную историю попал 35-летний мужчина из Башкирии в Омске.

Как сообщает издание «Омск-информ», он приехал на сессию в чужой город. В один из вечером он пошел в кафе, где познакомился с двумя мужчинами. Омичи заинтересовали студента, и он решил вместе с ними продолжить вечеринку. Втроем мужчины поехали на такси в магазин, чтобы продолжить распивать алкоголь

Только вот вечеринка не удалась – один из них попросил водителя такси высадить их на улице Ангарской. В это время омичи напали на студента, избили его жестоко, отобрали телефон, банковские карты и 2800 рублей. Преступление удалось раскрыть благодаря таксисту – он развернулся и осветил дорогу, на которой увидел убегающих молодых людей, а затем подальше увидел и студента.

Стражи порядка в кратчайшие сроки сумели задержать подозреваемых. Ими оказались 34-летние мужчины – один местный, второй из Ульяновска.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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