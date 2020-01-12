В Башкирии в сгоревшем заброшенном здании нашли тело мужчины

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 12 января в селе Ермолаево Куюргазинского района Башкирии произошел пожар – загорелось бесхозное строение по улице Угольной. На место прибыли пожарные, которые обнаружили, что на площади 25 кв.м. произошло возгорание.

После тушения на месте разбора спасатели обнаружили погибшего мужчину 1967 года рождения. Он надышался углекислым газом.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU