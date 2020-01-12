В уфимском ТРК произошло короткое замыкание: что известно
На место прибыли пять машин пожарных
На данный момент торговый центр работает в обычном режиме.
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Сегодня, 12 января, утром в МЧС поступило сообщение, что в ТРК «Мир» произошло короткое замыкание.
На место незамедлительно выехали пожарные, которые установили, что инцидент произошел на четвертом этаже ТРК.
- Произошло короткое замыкание гидрофильтра в одном из кафе. До прибытия пожарных персонал использовал огнетушители. Сейчас спасатели обследуют чердачное помещение. Эвакуация не проводится. Дополнительным силам дан отбой, - сообщили в пресс-службе ведомства.
На данный момент торговый центр работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU