2020-01-12T10:32:04+03:00
Происшествия

33-летний уфимец за рулем автобуса насмерть сбил женщину на трассе

Личность погибшей все еще не установлена
Эльвина АПАРИНА
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За сутки сотрудникиГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.За сутки сотрудникиГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.
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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло вчера вечером, 11 января, в Уфимском районе на трассе Уфа-Оренбург. Как рассказали в ГИБДД по РБ, на 26 км автодороги 33-летний уфимец за рулем автобуса «Peugeot» наехал на пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее личность все еще не установлена – на вид ей 35-40 лет.

Известно, что на ее одежде не было светоотражающих элементов.

За сутки сотрудникиГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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