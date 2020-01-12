33-летний уфимец за рулем автобуса насмерть сбил женщину на трассе

12 Янв. 2020 2020-01-12T10:32:04+03:00

За сутки сотрудникиГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.

Личность погибшей все еще не установлена

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Смертельное ДТП с участием пешехода произошло вчера вечером, 11 января, в Уфимском районе на трассе Уфа-Оренбург. Как рассказали в ГИБДД по РБ, на 26 км автодороги 33-летний уфимец за рулем автобуса «Peugeot» наехал на пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее личность все еще не установлена – на вид ей 35-40 лет.

Известно, что на ее одежде не было светоотражающих элементов.

За сутки сотрудникиГИБДД выявили более 2400 нарушений ПДД и задержали 36 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU