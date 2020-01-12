ООО «БАШРТС» проверит ОДПУ в домах, получивших корректировку за отопление с доначислением

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:59:57+03:00

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Сотрудники Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору, ресурсоснабжающей компании ООО «БашРТС» и представители общественности проведут совместную проверку исправности и корректности работы общедомовых приборов учета тепла (ОДПУ) в домах, получивших корректировку за отопление с доначислением. Такое решение было принято на совещании в Правительстве Республики Башкортостан 10 января 2019 года.

Напомним, в январе 2020 года собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов получили квитанции ООО «БашРТС» с корректировкой по отоплению за 2019 год. Проведение данной корректировки определено постановлением Правительства РФ №354. Особенность перерасчета за 2019 год заключается в том, что в этот период произошло изменение способа платы за отопление (Постановление Правительства РБ № 479 от 28 сентября 2018 года) на «оплату по факту».

Отметим, что при проведении перерасчета размера платы за отопление сумма корректировки может быть как отрицательной (уменьшение суммы платежа), так и положительной (доначисление). Так, в случае с корректировкой за 2019 год, проведенной ООО «БашРТС», почти 92 процента потребителей получили квитанции с уменьшенными суммами платежа.

Однако есть и дома, в которых собственники увидели в квитанциях доначисление. Такая ситуация сложилась в тех домах, где фактическое потребление, согласно показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии, оказалось выше той суммы, которую жильцы оплатили до сентября 2019 года, то есть до перехода на оплату по факту. В это же число входят и те дома, где приборы учета не работали – здесь платежи приводились к нормативу, как это предписывает постановление Правительства РФ №354. Таким образом, причинами доначислений могли оказаться некорректная работа ОДПУ и занижение показаний данных приборов со стороны управляющей организации.

Следует подчеркнуть, что ОДПУ является собственностью жильцов, а следить за их исправностью должна управляющая организация. При этом ООО «БашРТС» не имеет прямого доступа к теплосчетчикам и при проведении начислений использует ровно те показания, которые передает управляющая организация. Возможности самостоятельно проверить корректность переданных показаний у ресурсоснабжающей компании нет. Однако ООО «БашРТС» заинтересовано в том, чтобы приборы учета работали исправно, а показания, полученные от управляющей компании, были верными, поскольку от этих факторов зависит корректность начислений жильцам за потребленные коммунальные ресурсы.

С учетом вышеизложенного будет проведена проверка общедомовых приборов учета в домах, где жильцы получили квитанции с доначислением, с целью выявления возможных нарушений в их работе. По итогам этой проверки будут приняты решения о корректности доначислений и даны разъяснения жителям. Проверку планируется провести в течение трех недель. График проверки будет опубликован на сайте ООО «БашРТС» 13 января.

Также ООО «БашРТС» сообщает, что для проведения оперативных консультаций по вопросам жителей будет привлечен дополнительный персонал и изменен график работы многоканального телефона 8-800-511-30-15: пн – пт с 8:00 до 20:00, сб, вс с 9:00 до 18:00 часов.

Вопросы по начислениям можно направить в личном кабинете клиента на официальном сайте ООО «БашРТС», по электронной почте bashrts_tsp@bgkrb.ru, а также в социальных сетях Вконтакте и Facebook, или задать лично в ближайшем центре обслуживания клиентов. Для детального рассмотрения обращения необходимо предоставить ФИО собственника и адрес (номер лицевого счета).

ИСТОЧНИК KP.RU