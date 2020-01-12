В Башкирии без вести пропала 21-летняя Екатерина Панкова
Девушку ищут волонтеры
Известно, что она ушла из дома и не вернулась.
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В Стерлитамаке волонтеры разыскивают 21-летнюю Екатерину Панкову – девушка пропала 8 января и с тех пор не дает о себе знать.
Известно, что она ушла из дома и не вернулась. Подождав несколько дней, родные обратились за помощью к волонтерам.
Приметы: рост 160 см, худощавая, волосы черные, глаза голубые;
Была одета в черную парку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки, синюю шапку с помпоном и люрексом.
Если вам известно о ее местонахождении, просьба сообщить об этом волонтерам по телефону 8 (800) 700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU