2020-01-12T09:00:52+03:00
Общество

В северной части Уфы открылся новый детский сад

Дошкольное учреждение появилось в Максимовке
Эльвина АПАРИНА
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Мустафин отметил, что сегодня строительство новых школ и детских садов является одной из главных задач.Мустафин отметил, что сегодня строительство новых школ и детских садов является одной из главных задач.
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11 января в Максимовке открылся новый детский сад № 155 «Я расту». Он расположился по улице Сосновская, 3/2. На торжественном открытии побывали министр образования и науки РБ Айбулат Хажин и мэр Ульфат Мустафин.

- Дошкольное учреждение построено по самым современным технологиям. К его возведению приступили в январе 2018 года. Посещать его смогут порядка 200 детей, - сообщили в администрации города.

Детский сад получился светлым, уютным и комфортным. Здесь есть групповые комнаты, музыкальный зал, игровые комплексы. Восемь групп детей уже укомплектованы.

Мустафин отметил, что сегодня строительство новых школ и детских садов является одной из главных задач.

- Необходимо порядка 42-45 школ и 38 детских садов построить в Уфе. На этот год у нас хорошие планы. Мы начинаем строить две школы и четыре детских сада, запланированы реконструкция и капитальный ремонт школ, – сказал сити-менеджер Уфы. – В ближайшие годы мы ежегодно должны строить и вводить в эксплуатацию по 5 школ и 5-7 детских садов. Тогда мы решим проблему нехватки мест для детей в организациях образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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