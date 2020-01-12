«Закрыл нас с собой и спас»: 10-летний мальчик в ДТП в Башкирии спас сестренку и брата от гибели

12 Янв. 2020 2020-01-12T07:38:57+03:00

Женщины погибли на месте. Одна из них мать двоих, а другая троих детей

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Стали известны новые подробности страшной аварии 31 декабря 2019 года, в которой погибли две молодые женщины, а затем в больнице скончался 10-летний ребенок.

Как сообщает портал «Ufa1.ru», мальчик погиб, спасая своего брата-близнеца и пятилетнюю сестренку. Родственник семьи рассказал, что Радис принял удар на себя.

- Радим говорит, что Радис обнял их с Азарией, накрыл собой, когда мама сказала им держаться, - говорит Алмаз. - Они вспоминают аварию, постоянно рассказывают о ней. Говорят, что у мамы было много крови, - цитирует слова мужчины издание.

Напомним, что ДТП произошло на трассе М-7 около деревни Таймурзино Дюртюлинского района. 31 декабря здесь произошло столкновение сразу четырех машин - ВАЗ-2113, «Chevrolet Lacetti», грузовик КамАЗ и «Kia Rio». В результате ДТП погибли две женщины, в том числе мать ребенка, который скончался в больнице. У второй погибшей также осталось двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU