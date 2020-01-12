В Башкирии 12-летняя девочка погибла из-за неопытности своей матери
ДТП произошло в Чишминском районе
35-летняя уфимка за рулём «Кia Venga» при невыясненных обстоятельствах съехала в кювет
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Вчера, 11 января, в Чишминском районе Башкирии произошло ДТП с погибшим ребёнком. Авария случилась около 18 часов на 38 км автодороги Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки.
По предварительным данным ГИБДД, 35-летняя уфимка за рулём «Кia Venga» при невыясненных обстоятельствах съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся. От полученных травм в карете скорой помощи скончалась 12-летняя дочь водителя. Вторую 10-летнюю девочку удалось спасти – ребенок госпитализирован.
На месте ДТП работали полиция и другие службы. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU