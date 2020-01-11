2020-01-11T19:41:15+03:00
Общество

В Башкирии накрыли подпольный цех по производству снюса

Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария Ленц
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Накануне в Башкирии сотрудники регионального Роспотребнадзора обнаружили целый подпольный цех по производству так называемого «жевательного табака» - снюса. Как рассказали в ведомстве, информацию о местонахождении предприятия с говорящим названием «Дарк Форс» («Темная Сила») им передали коллеги из Белгорода.

В результате проверки на предприятии были обнаружены 735 изделий. Как отметили в ведомстве, директор организации утверждает, что некурительные никотинсодержащие изделия производились там с февраля по ноябрь 2019 года. На данный момент снюсы там больше не делают.

Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы снюса на экспертизу и арестовали продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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