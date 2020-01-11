2020-01-11T17:25:27+03:00
Общество

В Башкирии в канун Нового года бесследно пропала 35-летняя Лариса Байгулова

Женщина до сих пор не выходит на связь с родственниками
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 35-летней жительницы Стерлитамака Ларисы Байгуловой бьют тревогу: женщина ушла из дома 30 декабря и бесследно пропала. С ттго самого дня о ее местонахождении ничего не известно, на связь с родственниками она не выходила. Известно, что она проживает на улице Худайбердина. К поискам Ларисы подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик — Стерлитамак».

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ларисы Байгуловой, просят связаться с волонтерами по телефону: 89871060601 или позвонить в полицию по номеру 02 или 102.

В день пропажи Лариса Байгулова была одета в темную норковую шубу до колен и черные ботинки.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы и светло-серые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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