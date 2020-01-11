В Уфе стартовали продажи билетов на юбилейный концерт «ДДТ»

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:17:32+03:00

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В 2020 году у группы «ДДТ» юбилей, который музыканты намереваются отметить вместе со своей многочисленной армией фанатов. Масштабный ретроспективный тур, который продлится, как минимум, до конца года, стартует в конце марта в Рязани. География тура на сегодняшний день включает с десяток городов, но она постоянно будет расширяться. В апреле «дэдэтэшники» выступят в Орле, Белгороде, Курске, Воронеже, Тюмени, Кургане, Челябинске и Магнитогорске. В трех городах - Москве, Санкт-Петербурге и Уфе выступления будут особенно масштабными и пройдут на стадионах.

В башкирской столице, где 19 июня концерт пройдет на стадионе «Нефтяник», билеты уже поступили в продажу: на танцпол они обойдутся в 1200 руб., в фан-зону - 1700 руб., а на трибуны - до 4000 руб. Сейчас Юрий Шевчук - бессменный лидер и единственный постоянный участник группы - вместе со своей командой готовят сет-лист юбилейной программы, в которую войдут старые, любимые всеми хиты «ДДТ», песни из последних альбомов и совершенно новые композиции.

Уфимский концерт, без сомнения, стоит особняком, ведь именно в башкирской столице 40 лет назад и была создана группа.

ИСТОЧНИК KP.RU