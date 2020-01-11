Снегопад и заносы на дорогах: стало известно, какая погода ждет завтра жителей Башкирии

11 Янв. 2020 2020-01-11T14:57:37+03:00

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В предстоящее воскресенье, 12 января, в Башкирии ожидается пасмурная погода, снегопад и снежный накат на дорогах. Как сообщают метеорологи, температура воздуха днем составит -4, -5 градусов Цельсия, ночью похолодает до -7 градусов. По данным синоптиков снег будет идти почти беспрерывно, останавливаясь лишь на несколько часов. В Башгидромете такую погоду называют аномально теплой.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в воскресенье в республике будет юго-западный и западный ветер скорость 3-6 метров в секунду. Самые сильные порывы будут достигать 7 метров в секунду. Влажность воздуха составит максимум 89%, атмосферное давление 749 — 750 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU