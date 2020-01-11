2020-01-11T16:50:04+03:00
Происшествия

В Башкирии осудят за взятки троих сотрудников Ростехнадзора

Накануне следователи завершили расследование уголовного дела
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях следком по Башкирии завершил расследование двух уголовных дел в отношении троих сотрудников Ростехнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, в зависимости от степени участия каждого, их обвиняют в получении взяток должностным лицом и в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Сразу после возбуждения дела двоих из них уволили со службы.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемые проводили проверку строящегося здания на нефтяном месторождении в Янаульском районе Башкирии. Там они обнаружили многочисленные нарушения и чтобы «закрыть на них глаза» потребовали от руководителя предприятия 150 тысяч рублей. После получения денег одного из них задержали сотрудники УФСБ по Башкирии.

Уже в ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что летом 2018 года теперь уже экс-сотрудники Ростехнадзора дважды получали взятки за игнорирование нарушений на других объектах. Каждый раз размер взятки составлял 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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