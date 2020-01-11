2020-01-11T14:08:10+03:00
Общество

Собранные на лечение уфимца Марселя Имангулова деньги передали на благотворительность

Друзья молодого человека надеются, что это поможет другим больным встать на ноги
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие уфимца Марселя Имангулова, который до последнего боролся с раком, сообщают, что собранные на его лечение деньги помогут другим больным. Накануне участники «команды Марселя» опубликовали пост в Инстаграм, где сообщили, что от сбора остались более 850 тысяч рублей. Его последней волей перед скоропостижной смертью было передать их в фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь».

-Мы верим, в то что эта сумма сможет привести кого-то из подопечных фонда к долгожданной победе. И в этом ваша заслуга! Вчера мы перевели оставшуюся сумму в фонд, чеки в карусели. Спасибо Вам, что боролись до конца! - обратились друзья Марселя к неравнодушным жителям Башкирии, которые помогали молодому человеку собрать деньги на дорогостоящее лечение в Израиле.

Напомним, жизнерадостного и открытого уфимца Марселя Имангулова не стало в канун Нового года. Родные и близкие попрощались с ним незадолго до боя Курантов, 31 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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