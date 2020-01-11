В Уфе спасатели освободили мужчину, застрявшего головой в металлической решетке

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:05:52+03:00

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В минувшую пятницу, 10 января, около 23 часов, в службу спасения поступил звонок от горожанина, который сообщил, что на Южном автовокзале требуется помощь пожилому мужчине. Прибывшие на место сотрудники управления гражданской защиты населения обнаружили на остановке мужчину, голова которого застряла между прутьями ограждения.

Сотрудники ведомства выяснили, что пожилой уфимец сидя на скамейке прислонился к ограждению остановки и его голова застряла между прутьями. Самостоятельно выбраться из «металлического плена» он не мог. На счастье пострадавшего, рядом оказался очевидец, который вызвал спасателей. Они освободили мужчину и передали бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU