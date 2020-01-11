Власти Башкирии признали ошибку в начислении платы за отопление

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:05:43+03:00

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История с огромными счетами за отопление, которые в этом году получили жители Башкирии, вышла на новый уровень. Ситуацию прокомментировал вице-премьер башкирского правительства Борис Беляев. В своих социальных сетях он сообщил, что похожая ситуация уже была в прошлом году в Кумертау и признал, что произошла ошибка. Теперь в каждой ситуации будут разбираться специалисты.

- Сегодня признаю, что несвоевременное информирование населения привело нас к этой ситуации. Принято решение провести проверку каждого дома с доначислениями. В этой поверке вместе с представителями госжилнадзора примут участие и представители общественности, - заявил вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии.

По словам Бориса Беляева, в некоторых домах жильцам напротив, вернули часть оплаты за отопление. Уже с сегодняшнего дня начнутся проверки, в результате которых произведут перерасчеты.

- Уже завтра начинаем проверку корректности работы приборов учета в каждом доме. Планируется, что в течение трех недель этой работой будут охвачены все дома, в которых были доначисления. В итоге будут приняты решения о корректности доначислений, и даны разъяснения жителям, - написал вчера у себя на странице Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU