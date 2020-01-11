2020-01-11T09:25:55+03:00
Общество

«Господи, за что?»: жителей Уфы возмутила необычная социальная реклама

На выезде из Нагаево повесили билборд, который до глубины души оскорбил некоторых горожан
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Обычный рекламный баннер, который повесили на выезде из поселка Нагаево под Уфой, вызвал противоречивую реакцию жителей города. Накануне над остановкой появился плакат с социальной рекламой, где красовалась надпись: «Антон не платит алименты. Не будь Антоном, помогай детям!». Этот лозунг вызвал волну возмущения у горожан с именем Антон.

Местный житель даже записал видеоролик, который потом выложил в социальные сети.

- Мам, почему ты назвала меня именно этим именем? Господи, за что?! - вопрошает молодой человек за кадром.

Мнения пользователей соцсетей разделились: «креатив» уфимских рекламщиков осудили не все пользователи. Некоторые горожане не нашли ничего плохого в этом лозунге, а кто-то в комментариях к видеоролику на полном серьезе посоветовали уфимским Антонам подать в суд на создателей плаката.

- Вот креативщики…! Антоны Уфы в суд идите сразу же! Это реклама, порочащая имя и достоинство, - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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