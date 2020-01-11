Камбэк не получился: «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» на домашнем льду

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:47:57+03:00

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В минувшую пятницу, 10 января, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на льду «Уфа-Арена» уфимский «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо». Для юлаевцев этот матч стал третьим в первой домашней серии 2020 года.

Подопечные Николая Цулыгина в драматичном противостоянии потерпели поражение от столичных «динамовцев» со счетом 3:4. По ходу встречи юлаевцы смогли сократить отставание от соперника на две шайбы, но для того, чтобы переломить ход матча, этого не хватило.

В первом периоде шайбу в ворота Юхи Метсола забросил «динамовец» Вадим Шипачев. Во втором игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — у москвичей отличился Андре Петерссон, а у юлаевцев — Сакари Маннинен.

В третьем периоде Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин увеличили преимущество «Динамо» до трех шайб. Под занавес игры «Салават» смог сократить разницу в счете — отличились тот же Маннинен и Тему Хартикайнен. Итог — 4:3 в пользу гостей и второе поражение «Салавата» в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU