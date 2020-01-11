2020-01-11T09:46:52+03:00
Общество

Следком России заинтересовался историей снесенного в Уфе дома, за который владельцев обязали выплатить 25 млн рублей

Накануне Ленинский районный суд уже отменил собственное решение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: личный архив героев публикацииФото: личный архив героев публикации
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История со снесенным памятником архитектуры в Уфе получила продолжение. Мало того, что Ленинский районный суд отменил решение, по которому хозяев объекта обязали выплатить 25 млн рублей, так еще и Следком России заинтересовался этим случаем. Напомним, в 2016 году семья врачей купила старое, нежилое здание, чтобы построить на этом месте клинику. В прошлом году они снесли дом и вдруг выяснилось, что он был памятником архитектуры.

В конце декабря 2019 года владельцев, которые знать не знали, что руины на улице Нехаева вообще могут быть памятником, обязали выплатить компенсацию. Накануне дело рассмотрели в Верховном суде Башкирии и вернули его на рассмотрение в Ленинский районный суд.

После выхода сюжета об этой истории на федеральном телеканале, председатель Следственного комитета России поручил руководству регионального управления тщательно изучить доводы, озвученные журналистами, и при наличии достаточных оснований дать правовую оценку действиям местных чиновников, ответственных за допущенное нарушение прав граждан. Ход и результаты проверки по указанию Александра Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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