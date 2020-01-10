В Уфе столкнулись КамАЗ и маршрутка, есть пострадавшие

10 Янв. 2020 2020-01-10T17:43:56+03:00

Известно, что в салоне автобуса находились пять пассажиров, двигался он по маршруту Кузнецовский затон-Тимашево.

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Сегодня вечером, 10 января, в столице Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД, около 18:30 часов на улице Калинина столкнулись грузовик КамАЗ и пассажирский автобус «Газель Next». В результате аварии три пассажирки 211 маршрутки доставлены в больницу для осмотра. Известно, что в салоне автобуса находились пять пассажиров, двигался он по маршруту Кузнецовский затон-Тимашево.

- На месте ДТП работает полиция и другие службы. Подробности происшествия уточняются, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU