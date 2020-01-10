В Уфе столкнулись КамАЗ и маршрутка, есть пострадавшие
ДТП произошло на улице Калинина
Известно, что в салоне автобуса находились пять пассажиров, двигался он по маршруту Кузнецовский затон-Тимашево.
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Сегодня вечером, 10 января, в столице Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили в ГИБДД, около 18:30 часов на улице Калинина столкнулись грузовик КамАЗ и пассажирский автобус «Газель Next». В результате аварии три пассажирки 211 маршрутки доставлены в больницу для осмотра. Известно, что в салоне автобуса находились пять пассажиров, двигался он по маршруту Кузнецовский затон-Тимашево.
- На месте ДТП работает полиция и другие службы. Подробности происшествия уточняются, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU