2020-01-10T18:26:11+03:00
Общество

УФАС вынесла предупреждение в адрес министра здравоохранения Башкирии

Республиканского бюро судмедэкспертизы уличили в оказании похоронных услуг
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Минздрав должен устранить нарушение до 20 январяМинздрав должен устранить нарушение до 20 января
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии вынесло предупреждение в адрес главы минздрава республики Максима Забелина. Надзорное ведомство обнаружило в документах подконтрольного министерству бюро судмедэкспертизы информацию об оказании ритуальных услуг. Об этом сообщает «Правда ПФО».

Со ссылкой на федеральный закон издание пояснило, что бюро судмедэкспертизы вправе оказывать исключительно экспертные услуги. Предоставление любого ритуального сервиса противоречит законодательству, поскольку не относится к основным видам деятельности учреждения. В противном случае бюро судмедэкспертизы может нарушить права потребителей на свободный выбор организации, оказывающей ритуальные услуги.

ФАС предписал Минздраву в добровольном порядке прекратить нарушения антимонопольного законодательства до 20 января текущего года. Министерство должно исключить ритуальные услуги из разрешенных видов деятельности республиканского бюро судмедэкспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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