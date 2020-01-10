В Башкирии депутатам парламента поручили рассказать населению о правах на льготы

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:55:20+03:00

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Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам повысить эффективность законов, закрепляющих за жителями республики право на льготы. Об этом сообщает пресс-служба Курултая. По словам спикера, треть жителей Башкирии не используют положенные им привилегии.

– Получается, что мы принимаем законы, дающие гражданам соответствующие права, но законы эти на практике зачастую носят спящий характер, не работают, жизнь людей по факту не улучшается, – пояснил Толкачев.

Одной из причин «спящих» законов политик назвал отсутствие у населения информации о собственных правах и порядке получения льгот. В связи с этим он поручил депутатам рассказать гражданам о новых законах, касающихся льгот, на встречах, через СМИ и соцсети. Толкачев убежден, что реализация прав граждан «во многом зависит от того, как работают депутаты на местах».

ИСТОЧНИК KP.RU