2020-01-10T16:55:20+03:00
Общество

В Башкирии депутатам парламента поручили рассказать населению о правах на льготы

По словам спикера Госсобрания, закона, оказывающие поддержку населению, «носят спящий характер»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Депутатам поручили рассказать населению о льготахДепутатам поручили рассказать населению о льготах
Изменить размер текста:

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев поручил депутатам повысить эффективность законов, закрепляющих за жителями республики право на льготы. Об этом сообщает пресс-служба Курултая. По словам спикера, треть жителей Башкирии не используют положенные им привилегии.

– Получается, что мы принимаем законы, дающие гражданам соответствующие права, но законы эти на практике зачастую носят спящий характер, не работают, жизнь людей по факту не улучшается, – пояснил Толкачев.

Одной из причин «спящих» законов политик назвал отсутствие у населения информации о собственных правах и порядке получения льгот. В связи с этим он поручил депутатам рассказать гражданам о новых законах, касающихся льгот, на встречах, через СМИ и соцсети. Толкачев убежден, что реализация прав граждан «во многом зависит от того, как работают депутаты на местах».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии депутатам парламента поручили рассказать населению о правах на льготы
Молодая уфимка подверглась сталкингу со стороны бывшего парня
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на территории Башкирии
От 1 до 50 тысяч рублей: в Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов
30 тонн макулатуры собрали работники предприятий ГК «ТАУ» в рамках экологического проекта «бумажный бум»
В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы
В Уфе беременная женщина получила проникающее ранение живота
Уфимцев шокировали огромные суммы в платежках за отопление: в «БашРТС» объяснили, в чем дело
Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей
Московский инвестор хочет обновить освещение в Уфе за 3,8 млрд рублей
Пресс-секретарем Радия Хабирова стала 24-летняя выпускница БашГУ
В многоквартирном доме в центре Уфы вспыхнул пожар
«Эффект – налицо»: Радий Хабиров – об антиалкогольной кампании в Башкирии
«Из-за таких страдают водители»: в Уфе на камеру засняли бродящую посреди проезжей части пенсионерку
В Башкирии два молкомбината производили продукцию из неизвестного сырья
«Умаялся»: уфимцы пожалели водителя снегоуборочной машины, уснувшего за рулем
В Уфе столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2115: пострадал молодой парень
В Уфе начнут выпускать до 100 новых троллейбусов в год
Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
Следователи заинтересовались гибелью 24-летнего парня в батутном центре Стерлитамака
Радий Хабиров уверил, что школьники из Башкирии больше не будут бояться лечить зубы
«Теперь ты ангел»: на трассе в Башкирии разбилась молодая девушка
В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом
Радий Хабиров снова подколол мэра Уфы из-за снегопада
Предприятие из Башкирии обмануло Министерство сельского хозяйства на 670 тысяч рублей
«Как же рано ты ушёл от нас»: 15-летний подросток из Башкирии скончался при невыясненных обстоятельствах
Радий Хабиров попал в ТОП губернаторов с самыми «живыми» аккаунтами в соцсетях
Молодого жителя Башкирии привлекли к ответственности за пост «ВКонтакте»
Полицейские сняли с рейса самолета буйного пассажира из Башкирии