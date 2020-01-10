2020-01-10T19:25:21+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии жестоко убила своего сына

Женщина сама позвонила в полицию и созналась в содеянном
Эльвина АПАРИНА
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В Чишминском районе местная жительница обвиняется в убийстве своего сына. На данный момент 65-летняя женщина задержана.

Известно, что ночью с 7 на 8 января 2020 года между подозреваемой и ее 48-летним сыном произошел конфликт. Родственники поругались на бытовой почве, затем ссора переросла во взаимные оскорбления. Мать не выдержала, схватила молоток и несколько раз ударила им по голове сына. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого женщина сообщила о случившемся младшему сыну и позвонила в полицию.

В настоящее время с задержанной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, сообщили в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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