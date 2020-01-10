Жительница Башкирии жестоко убила своего сына
В Чишминском районе местная жительница обвиняется в убийстве своего сына. На данный момент 65-летняя женщина задержана.
Известно, что ночью с 7 на 8 января 2020 года между подозреваемой и ее 48-летним сыном произошел конфликт. Родственники поругались на бытовой почве, затем ссора переросла во взаимные оскорбления. Мать не выдержала, схватила молоток и несколько раз ударила им по голове сына. От полученных ранений мужчина скончался на месте. После этого женщина сообщила о случившемся младшему сыну и позвонила в полицию.
В настоящее время с задержанной проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, сообщили в следкоме.
ИСТОЧНИК KP.RU