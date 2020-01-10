Молодая уфимка подверглась сталкингу со стороны бывшего парня

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:11:57+03:00

Абьюзер уже несколько лет не может смириться с расставанием и преследует экс-подругу

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Жительница Уфы обвинила бывшего парня в сталкинге. Сталкинг – это навязчивое преследование, которое выражается в нежелательных знаках внимания, будь то звонки, письма, встречи, подарки и встречи. О своей проблеме девушка рассказала в уфимском фемсообществе «ВКонтакте».

– Мне активно пишет мой бывший парень, – поделилась Ольга. – Вчера мне курьер доставил букет цветов, значит бывший узнал где я работаю. Он написал, что обзвонил 74 компаний чтобы меня найти. Сейчас вы, конечно, романтизируете все это, так же, как и мои коллегини, которые увидели цветы. И никто не понял, почему я такая злая.

По словам девушки, у нее с молодым человеком были абьюзивные отношения: «психологический абьюз, в том числе газлайтинг, экономический абьюз, и было физическое насилие». В окружении Ольги все говорили, что это нормально и «все так живут, пока же он тебя не убил». После того как пара съехалась, мама уфимки попросила ее не бегать домой. Женщина мотивировала это тем, что ее дочь со своем молодым человеком – «почти муж и жена, и надо терпеть». Девушке оказала поддержку семья подруги, которая приняла ее «как родную».

Несколько лет назад пара распалась, но парень не желал мириться с таким исходом, и все последующие годы периодически писал бывшей в социальных сетях. В конечном счете Ольге это надоело, она перестала отвечать, а потом и вовсе заблокировала аккаунты.

– Теперь он мне и моим друзьям постоянно пишет и просит с ним встретиться. Человек не понимает слово «нет». На мой ответ, что мне ничего от него не нужно, мне пришли цветы. Все это тоже психологическое насилие. Это нежелательное внимание один из видов сталкинга, – пишет уфимка.

По ее мнению, ни о какой любви тут речи не идет, поскольку ее рассматривают как объект, «а не как личность, которая имеет волю». Последний раз, когда девушка виделась с бывшим парнем, он предложил ей выйти замуж, а когда получил отказ, «стал хватать», «пытался всучить кольцо» и «крыл матом». Ольга признается, что ей страшно, поскольку «он может сделать все, что угодно». Она вынуждена озираться на людей и держать баллончик в кармане.

– Тогда и сейчас мне нужен закон о домашнем насилии, мне нужен был охранный ордер, жилье и помощь психолога. Но ничего этого нет. Такова жизнь женщины в России на данный момент, – констатирует девушка.

Губительные отношения стали для уфимки одной из причин, из-за которой она стала феминисткой и борется «каждый день за то, чтобы женщины стали равноправной частью общества, а не просто куском мяса».

ИСТОЧНИК KP.RU