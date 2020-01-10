2020-01-10T15:22:10+03:00
Общество

Спасатели предупредили об ухудшении погоды на территории Башкирии

Возможны перебои с электричеством и затруднения движения автотранспорта
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На трассах Башкирии затруднится движениеНа трассах Башкирии затруднится движениеФото: Олег УКЛАДОВ
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В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погодных условий на территории республики. Неприятные сюрпризы жителей региона ожидают завтра, 11 января.

В целом в Башкирии установится облачная погода. Выпадет небольшой снег, в отдельных районах ожидается гололед. Ветер будет южным, юго-западным. Его скорость составит 8-13 метров в секунду. Грядущей ночью температура воздуха понизится до -5, -10° (по юго-востоку до -15°). Днем станет немного теплее: -3,-8°.

На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в снеге до 1-2 километров.

В аварийном ведомстве также предупредили, что в связи с изношенностью электросетей на территории республики могут быть перебои с электричеством. На дорогах и трассах возможны затруднения движения автотранспорта, ограничение пропускной способности и увеличение числа мелких аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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