2020-01-11T06:31:52+03:00
Общество

Гострудинспекция проверит завод в Башкирии, работники которого пожаловались Радию Хабирову

Заводчане не могут получить свои зарплаты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Заводчанам пришлось просить помощи у главы республикиЗаводчанам пришлось просить помощи у главы республики
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Гострудинспекция Башкирии проводит проверку на «Сейтяковском кирпичном заводе» в Балтачевском районе республики. Работники предприятия записали видеообращение к Радию Хабирову. Они попросили руководителя Башкирии помочь с получением заработной платы, которую задерживает администрация завода. Сотрудники надзорного ведомства выехали инспектировать «Сейтяковский» накануне, 9 января.

– По указанным заявителями фактам невыплаты зарплаты организована внеплановая выездная проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования», – цитирует «Башинформ» руководителя региональной Гострудинспекции Татьяну Астрелину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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