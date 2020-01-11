Гострудинспекция проверит завод в Башкирии, работники которого пожаловались Радию Хабирову

11 Янв. 2020 2020-01-11T06:31:52+03:00

Заводчане не могут получить свои зарплаты

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Гострудинспекция Башкирии проводит проверку на «Сейтяковском кирпичном заводе» в Балтачевском районе республики. Работники предприятия записали видеообращение к Радию Хабирову. Они попросили руководителя Башкирии помочь с получением заработной платы, которую задерживает администрация завода. Сотрудники надзорного ведомства выехали инспектировать «Сейтяковский» накануне, 9 января.

– По указанным заявителями фактам невыплаты зарплаты организована внеплановая выездная проверка, по результатам которой будут приняты меры реагирования», – цитирует «Башинформ» руководителя региональной Гострудинспекции Татьяну Астрелину.

ИСТОЧНИК KP.RU