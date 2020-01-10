От 1 до 50 тысяч рублей: в Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:39:47+03:00

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С сегодняшнего дня, 10 января, в Башкирии начал действовать закон о штрафах за парковку на мусорных площадках. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

– Закон решает давно назревшую проблему – перебои по вине недобросовестных автомобилистов в работе служб, занимающихся сбором и вывозом коммунальных отходов, – прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Председатель Курултая объяснил, что автомобили зачастую перегораживают контейнерных площадки и подъезды к мусоропроводам в жилых кварталах, что парализует работу мусоровозов. Сложившаяся ситуация наносит ущерб экологии: отходы не вывозятся своевременно и вредно воздействуют на окружающую среду. Таблички с просьбой не парковать машины никакого влияния на водителей не оказали. Толкачев надеется, что штрафы окажутся более убедительными и эффективными.

Суммы штрафов варьируются от одной до 50 тысяч рублей. С граждан в случае нарушения взыщут от одной до двух тысяч рублей (за повторное нарушение от трех до четырех тысяч), с должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей (от 15 до 20 тысяч), с юрлиц – от 12 до 30 тысяч рублей (от 30 до 50 тысяч). Мера не коснется автомобилей служб, которые занимаются содержанием контейнерных площадок, а также выполняют аварийные работы.

Толкачев добавил, что закон был разработан и принят после многочисленных обращений управляющих компаний и организаций, занимающихся сбором мусора, в парламент республики.

ИСТОЧНИК KP.RU