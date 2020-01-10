2020-01-10T13:25:38+03:00
Происшествия

В Уфе беременная женщина получила проникающее ранение живота

И мать, и малыша спасли столичные медики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Медики спасли и мать, и младенцаМедики спасли и мать, и младенцаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимские медики спасли беременную женщину с глубоким пронимающим ранением живота. Травму получил и ребенок в утробе. О жуткой истории рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей странице в Facebook.

Пострадавшую доставили в третий роддом. У нее были задеты брюшина, сальник и матка. Малыш получил рану предплечья. За жизнь роженицы, находившейся на 34 недели беременности, и ее еще не рожденного ребенка боролись несколько специалистов. Они оказали всю необходимую помощь, и в итоге спасли обоих. По словам Забелина, пациенты «чувствуют себя нормально».

Министра отдельно поблагодарил специалистов третьего роддома: анестезиологов-реаниматологов Евгению Кукушкину и Владиславу Романову, акушеров-гинекологов Альберта Лиану Савиных, хирурга 8 городской больницы Алексея Широбокова!

– Вы ещё раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача - спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых - младенца! Мы гордимся слаженной и чёткой работой коллектива, – написал Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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