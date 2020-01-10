Уфимцев шокировали огромные суммы в платежках за отопление: в «БашРТС» объяснили, в чем дело

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В ресурсоснабжающей компании «БашРТС» объяснили, почему жители Уфы получили квитанции за тепло с большими суммами. Горожане массово жалуют на завышенные платежки в социальных сетях.

В крупных городских сообществах ВКонтакте то и дело появляются жалобы недовольных уфимцев, еще больше сообщений подобного рода можно найти в комментариях под постами главы Башкирии Радия Хабирова. Так, например, жители дома по улице Маршала Жукова, 3/3 по квитанции за январь должны будут заплатить за отопление однокомнатных квартир от 4 до 6 тысяч рублей, а двухкомнатных – 8-10 тысяч.

В самой «БашРТС» объяснили, что в январе собственники многоквартирных домов получили платежные документы «с корректировкой по отоплению».

– Проведение ежегодной корректировки определено правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые утверждены постановлением правительства РФ №354, – сообщила пресс-служба компании.

Особенность корректировки за 2019 связана с изменением способа оплаты за отопления. С начала сезона 2019-2020 все муниципалитеты Башкирии платят за тепло только в течение отопительного периода. Перерасчет, передает «БашРТС», может привести как к уменьшению платежа, так и к его увеличению. До сентября 2019 года жители Башкирии платили за тепло равномерно в течение календарного года. Размер платы за отопление определялся исходя из того, сколько собственники потребили в 2018 году.

– До сентября 2019 года собственники помещений получали платёжные документы за отопление с суммами, рассчитанными исходя из фактического объёма потребления тепловой энергии за 2018 год с разбивкой равномерно на 12 месяцев (что и является среднемесячным объемом к оплате на 2019 год), – отметили в «БашРТС».

При проведении очередной корректировки с помощью общедомовых приборов учета выяснилось, что фактическое потребление тепловой энергии на отопление по показаниям с период с января по май 2019 года превысило прежний среднемесячный расход. Соответственно, корректировка произошла в сторону увеличения суммы платежей. Такая корректировка в следующем году уже не потребуется, поскольку собственники помещений будут платить за фактически потребленный объем тепла.

«БашРТС» предлагает обратиться за разъяснениями одним из удобных способов: в центры обслуживания клиентов, в личном кабинете клиента на официальном сайте, по телефону 8-800-511-30-15, по электронной почте bashrts_tsp@bgkrb.ru или в соцсетях (Вконтакте) и Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU