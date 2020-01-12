Житель Башкирии избавился от бойцовской собаки из-за молодой жены

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:30:24+03:00

Совсем недавно амстаффу исполнился один год

Изменить размер текста: A A

Житель башкирского города Стерлитамака избавился от своего бойцовского пса из-за беременной жены. По словам мужчины, у супруги началась аллергия на собаку, из-за чего он не может держать питомца дома. Нового хозяина для амстаффа по имени Гуччи Виталий пытался найти в соцсетях.

– Отдам в добрые руки умного, доброго как кошка и любящего чистокровного амстаффа со всеми прививками и мед паспортом, – написал он в городском сообществе. – 15 декабря 2019 года ему исполнился годик. Я купил его, когда ему было 2 месяца.

В комментариях к посту пользователи развернули целую кампанию, чтобы убедить мужчину оставить пса. Подписчики паблика давили на жалость, рассказывая хозяину пса, как амстаффы плачут, писали о том, что состояние супруги временное, и когда она родит, все изменится.

Зоозащитница Елена Жданова, пристраивающая брошенных бойцовских псов, и вовсе порекомендовала Виталию сменить жену вместо собаки. Позже она же сообщила, что в конечном счете парень все-таки отдал своего любимца новым хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU