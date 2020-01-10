«Оставил записку»: появились подробности гибели солдата из Башкирии

10 Янв. 2020 2020-01-10T19:54:26+03:00

В 2017 году Андрей уехал служить в Бикин и после года службы решил остаться в части, подписав контракт.

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Новыми подробностями обрастает трагическая история, в которой 21-летний солдат-контрактник погиб на службе в Хабаровском крае 5 января.

Сегодня стало известно, что молодой человек оставил предсмертную записку. Об этом сообщила его девушка Каролина.

- Он оставил предсмертную записку для того, чтобы мы не подумали, что его могут убить, - сказала девушка.

С ее слов, в записке Андрей попрощался с ней. Однако семья по-прежнему не верит, что их близкий мог свести счеты с жизнью и требуют расследования.

Напомним, что тело Андрея нашли на железнодорожных путях недалеко от военной части. Андрей является уроженцем Башкирии – он вырос в поселке Раевский Альшеевского района. В 2017 году он уехал служить в Бикин и после года службы решил остаться в части, подписав контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU