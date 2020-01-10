«Оставил записку»: появились подробности гибели солдата из Башкирии
Новыми подробностями обрастает трагическая история, в которой 21-летний солдат-контрактник погиб на службе в Хабаровском крае 5 января.
Сегодня стало известно, что молодой человек оставил предсмертную записку. Об этом сообщила его девушка Каролина.
- Он оставил предсмертную записку для того, чтобы мы не подумали, что его могут убить, - сказала девушка.
С ее слов, в записке Андрей попрощался с ней. Однако семья по-прежнему не верит, что их близкий мог свести счеты с жизнью и требуют расследования.
Напомним, что тело Андрея нашли на железнодорожных путях недалеко от военной части. Андрей является уроженцем Башкирии – он вырос в поселке Раевский Альшеевского района. В 2017 году он уехал служить в Бикин и после года службы решил остаться в части, подписав контракт.
ИСТОЧНИК KP.RU