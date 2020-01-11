Подростка из Уфы госпитализировали после отравления неизвестным веществом

11 Янв. 2020 2020-01-11T07:02:22+03:00

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В Уфе одиннадцатиклассник был госпитализирован в детскую больницу после острого отравления неизвестным веществом. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

О том, что с подростком происходит что-то неладное, поняли его родители. Первые симптомы проявились ночью 8 января. В 4 часа утра они вызвали «скорую», которая доставила школьника в детскую больницу №17. Там врачи диагностировали ему острое отравление и промыли желудок. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Домой к юноше приезжали выяснять обстоятельства случившегося сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU