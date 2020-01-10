Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:52:20+03:00

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Как стало известно «КП-Уфа», сотрудники МЧС по Башкирии прекратили поиски бесследно пропавшего еще в октябре прошлого года уфимца Артема и двоих его детей. В пресс-службе ведомства пояснили, что мужчину теперь разыскивают представители других ведомств – сыщики следкома, полицейские и Росгвардия.

Ранее весь ноябрь 2019 года водолазы из МЧС по Башкирии исследовали русла рек Уфа и Белая в поисках возможных следов 37-летнего Артема и его сыновей – восьмилетнего Ильи и шестилетнего Вячеслава. Тогда спасатели ныряли на огромной территории от садового товарищества «Речные зори» до моста Каменная переправа и даже в районе пантонного моста в Бирске. Никаких следов пропавших обнаружить так и не удалось.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии, полицейские продолжают поиски Артема и мальчиков. За информацию, которая поможет найти семью Мазовых, полиция гарантирует вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Продолжают поиски и сотрудники следкома. Сотрудники ведомства еще в конце октября 2019 года возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, Артем Мазов и его сыновья ушли из дома 26 октября и бесследно пропали. Его супруга на следующий же день написала заявление в полицию, к делу подключились волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан». О местонахождении мужчины и мальчиков до сих пор ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU