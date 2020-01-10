В многоквартирном доме в центре Уфы вспыхнул пожар

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:48:27+03:00

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Сегодня утром, 10 января, в многоквартирном доме в центре Уфы загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Пожар произошел в жилом здании по улице Кирова. По тревоге на место происшествия были направлены 14 единиц техники и 26 человек личного состава, а также медики и полиция. По прибытии сотрудники экстренных служб увидели задымление на третьем этаже – в одной из квартир происходило горение.

- Существовала угроза распространения пожара. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировано 3 человека, по автолестнице 4, - передали в аварийном ведомстве.

После эвакуации пожарные ликвидировали открытое горение. В происшествии обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU