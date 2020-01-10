2020-01-10T09:48:27+03:00
Происшествия

В многоквартирном доме в центре Уфы вспыхнул пожар

Спасатели эвакуировали жильцов
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 10 января, в многоквартирном доме в центре Уфы загорелась квартира. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Пожар произошел в жилом здании по улице Кирова. По тревоге на место происшествия были направлены 14 единиц техники и 26 человек личного состава, а также медики и полиция. По прибытии сотрудники экстренных служб увидели задымление на третьем этаже – в одной из квартир происходило горение.

- Существовала угроза распространения пожара. Из зоны воздействия опасных факторов пожара звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам эвакуировано 3 человека, по автолестнице 4, - передали в аварийном ведомстве.

После эвакуации пожарные ликвидировали открытое горение. В происшествии обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В многоквартирном доме в центре Уфы вспыхнул пожар
«Эффект – налицо»: Радий Хабиров – об антиалкогольной кампании в Башкирии
«Из-за таких страдают водители»: в Уфе на камеру засняли бродящую посреди проезжей части пенсионерку
В Башкирии два молкомбината производили продукцию из неизвестного сырья
«Умаялся»: уфимцы пожалели водителя снегоуборочной машины, уснувшего за рулем
В Уфе столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2115: пострадал молодой парень
В Уфе начнут выпускать до 100 новых троллейбусов в год
Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
Следователи заинтересовались гибелью 24-летнего парня в батутном центре Стерлитамака
Радий Хабиров уверил, что школьники из Башкирии больше не будут бояться лечить зубы
«Теперь ты ангел»: на трассе в Башкирии разбилась молодая девушка
В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом
Радий Хабиров снова подколол мэра Уфы из-за снегопада
Предприятие из Башкирии обмануло Министерство сельского хозяйства на 670 тысяч рублей
«Как же рано ты ушёл от нас»: 15-летний подросток из Башкирии скончался при невыясненных обстоятельствах
Радий Хабиров попал в ТОП губернаторов с самыми «живыми» аккаунтами в соцсетях
Молодого жителя Башкирии привлекли к ответственности за пост «ВКонтакте»
Полицейские сняли с рейса самолета буйного пассажира из Башкирии