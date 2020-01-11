Уехал на заработки и пропал: в Башкирии родные разыскивают пропавшего 27-летнего отца двоих детей Михаила Чухнова

11 Янв. 2020 2020-01-11T18:32:41+03:00

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Родные и близкие 27-летнего уроженца Иглино Михаила Чухнова бьют тревогу: мужчина ушел из дома на работу еще 29 декабря и бесследно пропал. Дома мужчину дожидается супруга и двое маленьких детей.

Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» знакомая семьи Чухновых Елена, мужчина работает в местном лесхозе. В день пропажи он пошел на работу, но как потом выяснилось, уехал в Уфу.

- Об этом нам в полиции рассказали. Сейчас они его ищут, - говорит Елена.

По словам женщины, никаких конфликтов с супругой у него не было и раньше он не оставлял семью надолго. В целом семья Чухновых положительная: дети всегда одеты и ухожены, родители всегда при деле – у них довольно большое хозяйство с коровой, курами и кроликами.

Ранее в одном из местных изданий сообщалось, что накануне Нового года в доме Чухновых не было даже еды, вот и отправился Михаил в город – брать в долг.

- Ну не может такого быть, чтобы при наличии хозяйства дома поесть ничего не было, - говорит Елена.

Родные и близкие Михаила Чухнова просят всех, кто мог его видеть, связаться с ними по телефону: 89656452781 (Елена).

В день пропажи Михаил был одет в черные брюки, черную шапку, черное пальто, черные кроссовки с оранжевой полоской. Из примет мужчины – рост 185 см.

ИСТОЧНИК KP.RU