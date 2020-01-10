«Эффект – налицо»: Радий Хабиров – об антиалкогольной кампании в Башкирии

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:07:22+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал об успехах антиалкогольной кампании в республики. По его словам, в новогодние праздники жители региона меньше травились «спиртосодержащими жидкостями, чем в прошлые годы». Руководитель республики со ссылкой на Минздрав рассказал, что, за прошлый год смертность от отравления алкосуррогатами снизилась на 70%.

– Эта цифра полностью коррелирует с данными за восемь дней нового года. По республике госпитализировано с диагнозом отравления алкоголем 279 человек. А все прежние годы эта цифра переваливала за 300, – отметил Хабиров.

Он также добавил, что от жителей республики было получено более тысячи сообщений о точках розлива и продажи «этой дряни», по итогом которых проводились 250 рейдов. Хабиров признался, что когда антиалкогольная политика только запускалась, вокруг было много людей, которые отнеслись к ней со скепсисом.

– Говорили и о якобы непобедимом алкогольном лобби и народных традициях обильных возлияний... Но оказалось, что если дать людям альтернативу – то все меняется, – сказал руководитель республики.

По словам Хабиров, люди в затяжные выходные «с удовольствием уходили из-за столов» на культурные и спортивные мероприятия – власти и дальше будут «давать людям такую альтернативу».

Напомним, в новогодние праздники на территории Башкирии действовало ограничение на продажу алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU