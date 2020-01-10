2020-01-10T08:32:14+03:00
Общество

«Из-за таких страдают водители»: в Уфе на камеру засняли бродящую посреди проезжей части пенсионерку

Пожилую женщину отчаянно пытался спасти горожанин
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня ночью, 10 января, местный житель заснял на камеру телефона пожилую женщину, бродящую посреди проезжей части проспекта Октября. Оператор пытался увести пенсионерку с дороги, но в ответ был «обласкан» недобрыми словами. Запись конфликта между мужчиной и бабушкой попала в соцсети. «Из-за таких страдают водители», – подписал свой пост автор видео.

На кадрах видно, что все произошло напротив остановки «Универмаг-Уфа». Пенсионерка преспокойно шагает по проезжей части, когда к ней обращается уфимец с просьбой уйти с дороги на пешеходную зону и вызвать такси. Он пытается достучаться до женщины, мол, здесь ее машина может задавить.

– В милиции работает у меня сын! Что надо тебе от меня? Какое твое дело?! Мне это надо так, – кричит в ответ бабуля.

В какой-то момент она все-таки сходит с дороги и садится в такси. Шоферу она пожаловалась на своего спутника, назвав его «бандитом», который к ней «пристает». После этого машина трогается с места и уезжает.

В Уфе пенсионерка шла посреди проспекта Октября // 10.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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