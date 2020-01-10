«Из-за таких страдают водители»: в Уфе на камеру засняли бродящую посреди проезжей части пенсионерку
Сегодня ночью, 10 января, местный житель заснял на камеру телефона пожилую женщину, бродящую посреди проезжей части проспекта Октября. Оператор пытался увести пенсионерку с дороги, но в ответ был «обласкан» недобрыми словами. Запись конфликта между мужчиной и бабушкой попала в соцсети. «Из-за таких страдают водители», – подписал свой пост автор видео.
На кадрах видно, что все произошло напротив остановки «Универмаг-Уфа». Пенсионерка преспокойно шагает по проезжей части, когда к ней обращается уфимец с просьбой уйти с дороги на пешеходную зону и вызвать такси. Он пытается достучаться до женщины, мол, здесь ее машина может задавить.
– В милиции работает у меня сын! Что надо тебе от меня? Какое твое дело?! Мне это надо так, – кричит в ответ бабуля.
В какой-то момент она все-таки сходит с дороги и садится в такси. Шоферу она пожаловалась на своего спутника, назвав его «бандитом», который к ней «пристает». После этого машина трогается с места и уезжает.
В Уфе пенсионерка шла посреди проспекта Октября // 10.1..
ИСТОЧНИК KP.RU