2020-01-10T07:01:39+03:00
Происшествия

В Уфе столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2115: пострадал молодой парень

Водителю отечественного автомобиля пришлось обратиться за медпомощью
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера утром, 9 января, в Кировском районе Уфы столкнулись ВАЗ-2115, двигавшийся по дороге Уфа-Аэропорт, и внедорожник Toyota RAV4, выруливавший с прилегающей территории. В итоге пострадал 21-летний водитель отечественного автомобиля – молодому человеку пришлось обратиться за медицинской помощью. 54-летняя владелица иномарки отделалась испугом и переживаниями за разбитую машину.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека получили травмы, - сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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