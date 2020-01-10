«Умаялся»: уфимцы пожалели водителя снегоуборочной машины, уснувшего за рулем
На днях уфимцы стали свидетелями умилительной картины: водитель снегоуборочной машины, воспользовавшись обеденным перерывом, уснул прямо в кабине, использовав руль вместо подушки и совершенно не смущаясь посторонних взглядов. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», кто-то из очевидцев заснял соню на мобильный телефон и выложил в соцсети, сопроводив ролик трогательной колыбельной «Спят усталые игрушки».
Впрочем, большинство комментаторов встали на сторону уснувшего водителя, отметив, что в последние дни ситуация с заснеженными дорогами в городе была сложной, и коммунальщикам пришлось нелегко.
- Они же работают с утра и до ночи! Умаялся! – возмущаются одни комментаторы.
- У него законный перерыв, может и поспать, - резонно подмечают другие.
ИСТОЧНИК KP.RU