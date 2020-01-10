2020-01-10T06:46:54+03:00
Общество

В Уфе начнут выпускать до 100 новых троллейбусов в год

Проект расширения производства общественного транспорта рассмотрели на «Инвестчасе»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Уфе планируют выпускать около сотни новых троллейбусов в год, поскольку состояние действующих оставляет желать лучшего: их изношенность составляет почти 90%. Да и последняя закупка трамваев и троллейбусов была в 2014 году. О масштабных планах расширения производства в сфере общественного транспорта рассказали вчера, 9 января, во время очередного «Инвестчаса».

По словам генерального директора Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Дениса Рассадникова, проект предусматривает производство собственного кузова, а сами новые троллейбусы будут комфортными и удобными для пассажиров. По предварительным планам уже этим летом горожане смогут оценить преимущества нового транспорта во время тест-драйва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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