2020-01-10T06:31:03+03:00
Общество

Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах

Особое внимание инспекторы уделят любителям выпить за рулем
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 10 января, на дорогах уфимских водителей ожидает очередная проверка сотрудников ГИБДД. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, этот рейд направлен на выявление и профилактику нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят любителям выпить за рулем, что приводит к жестким авариям и трагическим последствиям.

Чтобы не лишиться водительских прав и не выплачивать штрафы, сотрудники дорожной полиции просят водителей быть внимательными и бдительными на дорогах и не нарушать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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