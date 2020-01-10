Уфимских водителей ожидают массовые проверки на дорогах
Особое внимание инспекторы уделят любителям выпить за рулем
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
Сегодня, 10 января, на дорогах уфимских водителей ожидает очередная проверка сотрудников ГИБДД. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, этот рейд направлен на выявление и профилактику нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят любителям выпить за рулем, что приводит к жестким авариям и трагическим последствиям.
Чтобы не лишиться водительских прав и не выплачивать штрафы, сотрудники дорожной полиции просят водителей быть внимательными и бдительными на дорогах и не нарушать ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU