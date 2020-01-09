В Башкирии три человека погибли, отравившись угарным газом

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:59:13+03:00

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Тела троих человек обнаружили 6 января в частном доме в Белорецке. Предположительно, мужчины 47 и 42 лет и 35-летняя женщина задохнулись угарным газом, который скопился в помещении из-за неполадок в дымоходе газовой колонки.

В Следкоме по Башкирии рассказали, что следователи, представители МВД, МЧС и аварийно-газовой службы осмотрели дом. Сейчас они беседуют с очевидцами и близкими погибших, впереди - экспертизы, которые покажут состояние отопительного оборудования.

Процессуальное решение последует после получения результатов проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU