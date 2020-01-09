Радий Хабиров снова подколол мэра Уфы из-за снегопада

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:16:01+03:00

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Глава республики Радий Хабиров опять подшутил над мэром Уфы Ульфатом Мустафиным из-за снега на дорогах. На своих страничках в социальных сетях Хабиров выложил фото с видом из окна Белого дома. Снимок он сопроводил подписью: "Первый рабочий день. Дел много, а первым, почему-то, вспоминаю Ульфата Мансуровича...". В конце поста он отметил сити-менеджера Уфы.

Очевидно, что в сообщении скрывался намек на ситуацию со снегом в городе. Многие уфимцы выражают недовольство тем, как коммунальные службы справляются с последствиями недавнего снегопада. Как и в прошлый раз, Мустафин затягивать с ответом не стал.

- Все выходные жилищно-коммунальные службы работали в усиленном режиме по зимнему содержанию городских территорий. Ежедневно на уборку улиц выходят порядка 250 единиц техники и 200 дорожных рабочих, - написал он в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU