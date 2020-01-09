Радий Хабиров уверил, что школьники из Башкирии больше не будут бояться лечить зубы
Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался о ремонта стоматологических кабинетов в школах республики и уверил жителей в том, что в обновленных процедурных дети не будут бояться лечить зубы. Об этом руководитель региона написал на своей странице в соцсети.
По его словам, на текущий момент в 153 школах уже работают новые стоматологические кабинеты с новым оформлением и современным оборудованием для детской стоматологии. В еще 61 учебном заведении ремонт закончится «на днях».
–Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы, – написал Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU