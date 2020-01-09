2020-01-09T19:28:24+03:00
Общество

Радий Хабиров уверил, что школьники из Башкирии больше не будут бояться лечить зубы

В учебных заведениях республики в порядок приводят стоматологические кабинеты
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com // Радий Хабировфото: vk.com // Радий Хабиров
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Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался о ремонта стоматологических кабинетов в школах республики и уверил жителей в том, что в обновленных процедурных дети не будут бояться лечить зубы. Об этом руководитель региона написал на своей странице в соцсети.

По его словам, на текущий момент в 153 школах уже работают новые стоматологические кабинеты с новым оформлением и современным оборудованием для детской стоматологии. В еще 61 учебном заведении ремонт закончится «на днях».

–Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы, – написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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