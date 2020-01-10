В Башкирии два молкомбината производили продукцию из неизвестного сырья

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:42:26+03:00

Комбинаты оформляли готовую продукцию без указания сырья для ее изготовления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Башкирии два молокоперерабатывающих предприятия производили продукцию из неизвестного сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Нарушение обнаружили специалисты Россельхознадзора в ходе мониторинга информационной системы «Меркурий». Было установлено, что «Бирский комбинат молочных продуктов» и «Серафимовское» оформляли готовую продукцию без указания сырья для ее изготовления.

– Была исключена возможность прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, а также учета баланса входящего сырья и вырабатываемой продукции, – пояснили в надзорном ведомстве.

Только за декабрь комбинаты на двоих произвели 437 тонн готовой продукции: йогуртов, кефиров, молока, ряженки, творога, масла и сметаны.

За нарушения Россельхознадзор заблокировал аккаунты уполномоченных лиц в системе «Меркурий» на полгода. Ведомство также выдало предостережение о недопустимости нарушений, а руководителей комбинатов привлекло к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU